Анонимайзер Hydra-Onion

Так что такое анонимайзер и для чего он нужен? Основная задача тор анонимайзера, как и любых других анонимайзеров это скрыть свои личные данные. Например, такие как ip адрес, местоположение и т.д. Благодаря использованию прокси-сервера, интернет трафик пользователя сначала идет на прокси сервер, а затем на посещаемую web страницу и так же обратно. Таким образом посещаемый пользователем ресурс видит данные прокси-сервера, а не самого пользователя. Вследствие подмены данных о пользователе, анонимайзер получил полезный "побочный эффект" - это обход блокировок сайтов. Если сайт заблокировали на территории РФ, то достаточно использовать прокси-сервер любой другой страны, где сайт не попадает под запрет. Итак, что же такое анонимаезер? Это наш защитник, в прямом смысле этого слова, он помагает не нарушать наши права и свободу!

О сайте Hydra

В 2015 году на просторах даркнета появилась торговая площадка под таинственным названием Гидра. В те времена казалось, что купить наркотики через Интернет – это сразу отправить себя в руки полиции. Но разработчики Гидры доказали, что совершать такие покупки без утечки персональной информации вполне реально. Вы можете покупать сортовую марихуану и вовсе не переживать о своей безопасности. Изначально люди недоверчиво относились к такому способу покупки запрещенных товаров, что вполне естественно, но понадобилось мало времени для того, чтобы Гидра онион доказала свою надежность и полную конфиденциальность. За все время существования было выдано более миллиона закладок, и ни единого случая вскрытия личности покупателя. Магазин доступен для жителей Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Киргизии, Казахстана, Армении. Гидра – это посредник между продавцом и покупателем, это маркет нового поколения. Здесь можно приобрести практически любой запрещенный товар, который нереально или очень сложно купить в открытом доступе. Hydra это интернет магазин различных товаров определенной тематики. Сайт работает с 2015 года и на сегодняшний день активно развивается. Основная валюта магазина - биткоин (криптовалюта BTC), специально для покупки данной валюты на сайте работают штатные обменники. Купить или обменять битки можно моментально прямо в личном кабинете, в разделе "Баланс". Магазин предлагает два вида доставки товаров: 1 - это клад (закладки, тайник, магнит, прикоп); 2 - доставка по всей россии (почтовая отправка, курьерская доставка). Огромное количество проверенных продавцов успешно осуществляют свои продажи на протяжении нескольких лет. На сайте имеется система отзывов, с помощью которых Вы сможете убедиться в добросовестности продавца. Интернет-магазин Hydra адаптирован под любые устройства. Зайти на сайт можно с компьютера, планшета, телефона, iphone, android. В связи с блокировкой ресурса у сайта Гидры периодически обновляются зеркала для её обхода. Вслед за новыми зеркалами появляются и "фейки" сайта hydra. Мошенники с целью наживы придумывают все более изощренные способы украсть Ваш аккаунт. Вместо ссылки hydra2web.com мошенники подкидывают нам что-нибудь типа: hydra2web.ru видите разницу? Обычно фейк выглядит совершенно так же как и официальный сайт гидра, но зайти в ЛК скорее всего не получится, т.к. это фейк и служит он только для сбора логинов/паролей. Всегда проверяйте ссылку Hydra по которой вы заходите в магазин и тогда Вы 100% не попадетесь в лапы мошенникам.

Пользование

Для анонимного пользования постоянно добавляются разные инструменты, все делается для улучшения сервиса и для самой высокой безопасности пользователя. Поэтому иногда у клиентов сайта hydra onion могут возникнуть некоторые сложности. Но если детально рассмотреть инструкцию, то оказывается все намного проще.

Чтобы зайти на сайт используется либо браузера Tor либо интернет-шлюз (гидра). Эти способы полностью обезопасят пользователя, делая его на все 100% анонимным. Регистрация довольно простая.

Пользоваться сайтом удобно – каждый товар находиться в своей категории. Товары магазинов с высоким рейтингом расположены в самом верху. Если вам нужен определенный товар, можете использовать поисковик, расположенный посередине в верхней части. Каждый пользователь может почитать отзывы, оставленные другими покупателями, выбрать вес клада, тип, подходящий район.

Способы входа на сайт

Все понимают, то на сайте Гидра находятся запрещенные товары, поэтому никто не рискнет в открытую совершать такие покупки, да и вообще, интересоваться ними, каждый пользователь хочет остаться анонимным. И это вполне реально, самое главное делать все по инструкции. Вы можете покупать любые товары в Hydramarket и не переживать о своей безопасности. Есть два способа, чтобы с ПК был выполнена анонимный гидра вход. Можно использовать:

Браузер TOR.

Веб-зеркало (шлюз).

Вход на сайт Hydramarket через веб-зеркало

С ПК. Открываете ссылку hydra.center, появляется окошко для ввода капчи. После ее введения браузер направляет вас на основную страницу сайта.

С Андроид. Жмите ссылку hydra.center, вводите капчу (повреждение, что вы реальный человек, а не робот). Жмете кнопку «войти» и вас направляет на страницу входа интернет-магазина Гидра.

С IOS. В адресную строку вводите Гидра, выбивает капчу – вводите ее. После подтверждения браузер направляет на главную страницу Hydra.

Как зайти на сайт Hydra через браузер Tor (для ПК)

TOR – это технология, с помощью которой в Интернете можно скрыть личность пользователя. Изначально этот маршрутизатор был военным проектом, но вскоре стал общедоступным. Эта технология гарантирует полную безопасность во всемирной паутине, а также анонимность. Суть в том, что информмация пропускается через несколько ПК, зашифровывается, происходит смена IP-адреса и канал передачи данных становиться неуязвимой.

Что нужно сделать:

На официальном сайте скачайте Tor Browser.

После скачивания установите его и жмите иконку «Finish». Можетез апускать браузер, он готов к использованию.

При первичном запуске браузера нажмите « «Connect».

Можете пользоваться браузером.

Чтобы дополнительно обезопасить себя можно выполнить следующие действия:

Скопируйте ссылку bridges.torproject.org. и введите ее в адресную строку.

Вы увидите окошко, где будет отображаться код. Копируйте его.

В левом верхнем угле нажмите на луковицу и выберите Tor Networks settings.

Отметьте птичками и вставьте код, который был скопирован предварительно.

Все просто, после этих действий вы можете заходить на сайт Hydra через Тор hydra.center/ на своем компьютере.

Вход на сайт Hydra через браузер Tor (для IOS и Android)

Чтобы настроить Tor на Android или IOS и заходить на hydra onion нужно выполнить следующие действия.

В Play Marketе нужно скачать программы Orbot и Orfox. В Orfox заходите по ссылке bridges.torproject.org и жмете «получить мосты» -далее «Просто дайте мне адреса мостов». Введите капчу (копируйте появившиеся символы). Закройте Orfox. Теперь работаем в Orbot. В настройках находите «Мосты». Выбираем «Использовать мосты». Отмечаем галочкой «Мосты». ( Настройки можно найти в правом верхнем углу, в виде трех точек). В открывшемся окошке вставляете символы из капчи, которые скопировали ранее. Подтвердите свое действием, нажав «ОК». Если вы все сделали правильно, то на главной странице Orbot луковица будет светиться зеленым цветом. Убедитесь, что включена кнопка «использовать мосты».

Регистрация

Зарегистрироваться на гидре очень просто. На главной странице Hydra жмите на кнопку «Регистрация». Далее нужно ввести данные:

Придумайте логин для входа в ЛК, введите его.

Имя (отличающееся от логина). Под этим именем вы будете сотрудничать с покупателями и магазинами.

Введите пароль, желательно, чтобы в нем были маленькие, большие буквы и цифровые символы. Это защити вас от взлома. Введите пароль повторно.

Подтвердите, что вы не робот вводом капчи.

Жмите на кнопку «Зарегистрироваться».

Важно! Обязательно прочитайте условия использования сайта и поставьте галочку «Принять».

Покупка товара

Самый важный вопрос, как покупать товары на сайте Hydra ? Изначально многие переживали за свою безопасность при использовании Гидра. Но с момента существования сайт зарекомендовал себя как анонимный и полностью надежный. Покупки на HYDRA осуществляются с помощью Bitcoin. Кошелек присваивается каждому покупателю после регистрации. Пополняйте кошелек и покупайте все, что вам нравиться.

Подробная инструкция:

Заходите на сайт, закидываете деньги на свой кошелек (можно использовать встроенные обменники или биткоин).

Среди торговых площадок выбираете ту, которая вам больше всего нравиться, выбираете товар и заходите на него.

Далее нужно указать к-во товара, а также город и район.

Жмете на кнопку «Купить».

Система вас перенаправляет на страницу, где нужно подтвердить оплату. Рассмотрим 2 способа оплаты более подробно.

Варианты покупки.

Биткоины. Указываете выбранный способ оплаты -биткоины, жмете «Подтверждаю заказ». Через несколько секунд с вашего кошелька будут сняты средства. Далее система перенаправят вас на страницу заказа. Там будет указан ваш адрес. Если он будет зашифрован, то вам выдадут одноразовую ссылку. Просто скопируйте ее и откройте в адресной строке.

Киви. Покупка за киви возможно после первого заказа. Вводите номер киви-кошелька и жмете «подтверждаю заказ. Вы попадает на страницу заказа. У вас есть полчаса, чтобы оформить заказ.

Важно! Если на балансе больше средств, чем стоимость товара, то остаток вернется на счет. Если же средств меньше – происходит автоматическая отмена заказа и деньги возвращаются на баланс.

Обратная связь

Как только вы купили товар нужно оценить качество работы магазина. На оценку даются сутки. Это нужно для того, чтобы остальные покупатели могли адекватно оценивать работу магазина. Точно также вам будет удобно искать товары у проверенных продавцов. Если вы по какой-либо причине не ставите оценку в течение 24 часов, то магазину автоматически выставляется самая высокая оценка – 10 баллов.

Если вы что-то не поняли и вам нужно получить дополнительную информацию по поводу закладки, то можно выйти на связь с продавцом. Все просто:

Заходите на страницу заказа.

Нажимаете «Задать вопрос». В открывшейся странице задавайте свой вопрос.

Жмите отправить.

Если с продавцом не получается найти решение, или он вам не отвечает, то вы можете задействовать в спор модератора. Как это сделать:

Зайдите на страницу своего заказа, откройте «Диспут».

В открывшемся окне напишите проблему, которая возникла.

При решении проблемы нажмите на соответствующую иконку.

Полезные советы

Чтобы защитить себя от некачественных сделок соблюдайте простые правила: